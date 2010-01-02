У Москві Мінську пропонували порушити базову угоду про Митний союз?

Уряд Білорусії заявив, що на переговорах з Росією за умовами постачання нафти на членів білоруської делегації "чинився безпрецедентний тиск", і фактично білоруській стороні було запропоновано порушити базову угоду про створення єдиної митної території і формування Митного союзу. При цьому Мінськ готовий продовжити переговори з урядом РФ щодо умов постачань нафти в повній відповідності з домовленостями, досягнутими головами держав на засіданні Вищої Державної Ради Союзної держави 10 грудня 2009 року в Москві, йдеться в повідомленні прес-служби білоруського уряду, що поступило у п`ятницю до РІА новості.

Білоруська сторона готова вжити всіх необхідних заходів для узгодження і підписання в найкоротші терміни необхідних доповнень до чинної міжурядової угоди про заходи щодо врегулювання торговельно-економічної співпраці у області експорту нафти і нафтопродуктів від 12 січня 2007 року. Всі відповідні документи передані російській стороні, стверджується в повідомленні.