Більшість німців не хочуть... зниження податків

Більшість жителів Німеччини не згодні з планами щодо полегшення податкового тягаря з 2011 року, ініціаторами яких виступають вільні демократи, що ввійшли до складу уряду після виборів у вересні 2009 року. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Німеччини Infratest-dimap на замовлення телеканалу ARD.

Проти зниження податків висловилися 58 відсотків респондентів, а за проведення реформи - 38 відсотків. Плани Вільно-демократичної партії (ВДП) щодо проведення в 2011 році податкової реформи не поділяють навіть більшість її прихильників: за реформу виступили лише 43 відсотки опитаних, а 53 відсотки з них з нею не згодні, повідомляє агентство Reuters.

Найбільше неприйняття полегшення податкового тягаря було виявлене серед забезпечених людей (з доходами від 3000 євро на місяць після вирахування податків і зборів): 69 відсотків респондентів з цієї групи були проти зниження податків. Серед людей з низькими доходами (менше 1500 євро на місяць) - найбільше прихильників податкових планів ВДП.

Deutsche Welle