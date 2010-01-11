Опозиціонер виграв президентські вибори в Хорватії

Йосипович одержав 60,29% голосів

Опозиціонер Іво ЙОСИПОВИЧ переміг у другому турі президентських виборів, який пройшов у Хорватії 10 січня. Як повідомляє «Газета.ру», згідно з даними ЦВК Хорватії, І.ЙОСИПОВИЧ одержав 60,29% голосів. Його суперник - мер Загреба Мілан БАНДІЧ - набрав 39,71%. І.ЙОСИПОВИЧ представляв Соціал-демократичну партію Хорватії.

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