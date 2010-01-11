Опозиціонер виграв президентські вибори в Хорватії
08:59, 11 січня 2010Світ
1664 0
Йосипович одержав 60,29% голосів
Опозиціонер Іво ЙОСИПОВИЧ переміг у другому турі президентських виборів, який пройшов у Хорватії 10 січня.
Як повідомляє «Газета.ру», згідно з даними ЦВК Хорватії, І.ЙОСИПОВИЧ одержав 60,29% голосів.
Його суперник - мер Загреба Мілан БАНДІЧ - набрав 39,71%.
І.ЙОСИПОВИЧ представляв Соціал-демократичну партію Хорватії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter