Перед вильотом до Швейцарії Янукович радився з послами Німеччини та Англії

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з Послом Німеччини в Україні Райнгардом ШЕФЕРСОМ підготовку укладення нового рамкового договору між Україною та ЄС на заміну Угоди про партнерство та співробітництво.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

„Ми розраховуємо на подальшу підтримку Німеччиною євроінтеграційних прагнень України, особливо, під час головування вашої країни в ЄС у першому півріччі 2007 року”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, Посол Німеччини в Україні Р.ШЕФЕРС висловив сподівання, що низка двосторонніх заходів на високому рівні, запланованих на 2007 рік, надасть суттєвого імпульсу розвитку українсько-німецького співробітництва.

Також було обговорено подальший візит прем’єр-міністра України до Німеччини.

Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає, що Україна зацікавлена у поглибленні українсько-британського співробітництва в енергетичній сфері. Як повідомляє прес-служба, про це він сказав сьогодні на зустрічі з Послом Великої Британії в Україні Тімоті БАРРОУ.

В ході розмови було обговорено підготовку до зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з прем’єр-міністром Великобританії Тоні БЛЕРОМ під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Також порушувалось питання розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Великобританією.

Під час розмови В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що Україна зацікавлена у поглибленні українсько-британського співробітництва в енергетичній сфері. „Вважаю, що саме в цій сфері ми маємо значний нерозкритий потенціал”, - сказав глава українського уряду.

У свою чергу, Посол Великобританії Т.БАРРОУ висловив впевненість у подальшому розвитку широкого співробітництва між Україною і Великою Британією.