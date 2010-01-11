24 мільйони чоловіків у Китаї не зможуть одружитися

Понад 24 мільйони китайських чоловіків репродуктивного віку до 2020 року не зможуть знайти собі пару для створення сім`ї. Такого висновку дійшли дослідники з Китайської академії суспільних наук (Chinese Academy of Social Sciences), повідомляє Лента.руз посиланням на Global Times.

На думку фахівців, гендерний дисбаланс є найсерйознішою проблемою для країни, населення якої становить 1,3 мільярда осіб. Згідно з даними дослідження, на сотню дівчат, які народилися в Китаї, припадає у середньому 119 новонароджених хлопчиків, у деяких провінціях цей показник становить 130 хлопчиків.

Співробітник Китайської академії суспільних наук ВАН Гуанчжоу заявив, що через гендерний дисбаланс сільським жителям віком старше 40 років буде важко одружитися, через що вони стануть менш захищеними у соціальному плані.

Дослідники відзначили, що подібна перевага стала результатом вибіркового проведення абортів щодо плодів жіночої статі. У 1980-х роках для обстеження вагітних і визначення статі дитини у Китаї почали застосовуватися ультразвукові методи дослідження, завдяки чому і стало можливим проведення контролю народжуваності.

Китайська політика контролю народжуваності "одна сім`я - одна дитина" передбачає різні покарання за народження другої дитини: від штрафу до примусової стерилізації обох батьків. Ці чинники призводять до того, що багато вагітних китаянок вважають за краще зробити аборт.