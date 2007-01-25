Боржників за послуги ЖКГ перекваліфікують у двірників

Керівники комунальних підприємств району Фрунзе Владивостока запропонували неплатникам відпрацювати довгі за послуги ЖКГ, ставши на якийсь час прибиральниками і двірниками.

Як передає у четвер РІА Новини, заборгованість жителів району склала близько 20 мільйонів рублів, у зв`язку з чим почалася розробка нового механізму взаємодії громадян і комунальних підприємств.

У обмін на списання боргів неплатники зможуть взяти участь в прибиранні під`їздів і прибудинкових територій в слушний для них час, за домовленістю з обслуговуючою організацією. Адміністрація міста вважає, що виконання суспільно корисних робіт є оптимальним способом погашення заборгованості.

Лента.ру