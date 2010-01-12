Уряди США та Європи скасовують замовлення вакцини від свинячого грипу

Американський і європейські уряди скасовують замовлення на препарати для профілактики свинячого грипу, пише сьогодні російська газета «Ведомости ».

Франція планує відмовитися від 50 млн. доз вакцини із замовлених 94 млн. (постачальники — Sanofi-Aventis, Novartis, GlaxoSmithKline і Baxter), Німеччина - від половини із замовлених 50 млн. доз (GlaxoSmithKline), повідомляє Reuters. Уряд Великої Британії також веде з Glaxo, що вже поставила до країни 23,9 млн. доз, переговори про зниження обсягу закупівель, крім того, влада країни має намір відмовитися від частини препаратів, зарезервованих у Baxter.

Іспанські чиновники заявляють, що хотіли б повернути невикористану вакцину (обсяги не уточнюються), а Нідерланди й Швейцарія планують відвантажити незатребуваний препарат до країн, де його все ще не вистачає. За даними Bloomberg, про можливість повернення частини вакцини заявляла також Бельгія, що замовила 12,6 млн. доз і вже отримала близько 5 млн.

Сплеск продажів вакцини від грипу A/H1N1 став для фармацевтичних компаній несподіваним успіхом в основному завдяки урядовим замовленням, констатує Reuters. Найбільше везло британській GlaxoSmithKline, яка, за прогнозами галузевих аналітиків, повинна була заробити додаткові 3,5 млрд. дол. Sanofi і Novartis планували отримати 1 млрд. дол. і 600 млн. дол. відповідно.

Скорочення обсягів замовлень може призвести до того, що продажі в IV кварталі 2009 р. і з січня по березень 2010 р. виявляться нижчими за очікування, хоча самі фармацевтичні концерни й заявляють, що незадоволений попит на їхню продукцію ще є за межами Європи.

Уряд США має намір зменшити замовлення вакцини, яку повинна була поставити австралійська CSL, повідомила вчора компанія. Рішення про те, чи буде скорочено закупівлі, поки не прийнято, заявляв наприкінці минулого тижня представник американського уряду.

«Всі програми з вакцинації були побудовані на тому, що одній людині необхідно дві дози, - пояснює Ангус НІКОЛЛ, фахівець із грипу Європейського центру з профілактики захворювань. - Але виявилось, що достатньо й однієї. Тому поява надлишків цілком природна й говорити про те, що країни замовили дуже багато препаратів, не можна». Проте справа не лише в дозуванні: так, щеплення від свинячого грипу зробили тільки 3,8 млн. британців, хоча до медичних установ було відправлено 12,5 млн. доз, готових до використання, наводить цифри Financial Times. У Франції від грипу А/H1N1 щепилися 5 млн. осіб, пише FT.