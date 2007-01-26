Вибух у МГУ прокуратура назвала хуліганством

За фактом ранішнього вибуху в гуртожитку Московського державного університету прокуратура порушила кримінальні справи по статтях "хуліганство" і "незаконний обіг вибухових речовин", повідомляє "Інтерфакс".

За словами представника правоохоронних органів, на якого посилається агентство, вибуховий пристрій був встановлений "в такому місці, де не проживали люди". Вибух, на його думку, швидше за все носив "демонстраційний характер", повідомляє Лента.ру .

В даний час, як повідомляє прес-служба МГУ, університет працює в звичайному режимі. Студенти, що раніше покинули гуртожиток, вже повернулися в свої кімнати.

Раніше начальник прес-служби Головного управління МНС РФ по Москві Євгеній Бобильов повідомив РІА Новості , що після вибуху, що прогримів в будівлі гуртожитку МГУ, в ніч на п`ятницю, було евакуйовано близько 1 200 чоловік. "За уточненими даними, вибуховою хвилею пошкоджена внутрішня стіна в будівлі на площею три квадратні метри, а також вилетіли шибки з 10 по 14 поверхи", - сказав він.