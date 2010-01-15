Ющенко підписав указ про направлення військових до Афганістану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про збільшення українського миротворчого контингенту в Афганістані на 20 осіб – до 30 осіб.

Текст цього Указу “Про направлення додаткового миротворчого персоналу України для участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан” розміщено на офіційному сайті глави держави.

“Направити додатковий миротворчий персонал України з числа військовослужбовців та працівників Збройних сил України загальною чисельністю до 20 осіб для участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан”, - йдеться в указі.

Кабінету міністрів України доручено вжити заходів для забезпечення виконання цього указу.

Відповідне рішення, зазначається в указі, прийнято, зокрема, на підтвердження зобов`язання України як держави-члена Організації Об`єднаних Націй та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада РНБО вирішила збільшити контингент українських миротворців в Афганістані в рамках місії ООН з 10 до 30 осіб. Зокрема, планується, що українські військовослужбовці візьмуть участь у наданні медичної допомоги, патрулюванні і розмінуванні.