Новим президентом Чилі став кандидат від «правих»

Лідер правого опозиційного "Альянсу за Чилі" Себастьян ПІНЬЄРА переміг у другому турі президентських виборів, який відбувся в Чилі в неділю, 17 січня.

Як передає NEWSru, після підрахунку 99,2% бюлетенів, він набрав 51,6% голосів, а його опонент - кандидат від лівоцентристської коаліції "Об`єднання за демократію" Едуардо ФРЕЙ - 48,4%.

Останній уже визнав свою поразку на виборах і привітав С.ПІНЬЄРУ з перемогою, яку можна назвати історичною, оскільки вона поклала край 20-річному правлінню в Чилі лівоцентристської коаліції.

Більше того, кандидат від правих жодного разу не перемагав на виборах у цій латиноамериканській країні за останні 50 років.

"Я пишаюся чилійською демократією, яка на цих виборах продемонструвала свою зрілість", - заявив С.ПІНЬЄРА після обнародування результатів голосування.

З перемогою його встигла привітати і чинний глава держави Мішель БАЧЕЛЕТ.

С.ПІНЬЄРА - відомий у Латинській Америці підприємець, головний акціонер чилійської авіакомпанії "ЛАН", телевізійного каналу і найпопулярнішого футбольного клубу Чилі. Його багатство оцінюється в 1 млрд. доларів. Минулого року ім`я С.ПІНЬЄРИ увійшло до списку найбагатших людей світу, який публікує американський журнал Forbes. Цього 60-річного підприємця часто називають "чилійським Берлусконі", порівнюючи його з прем`єр-міністром Італії.

Інавгурація нового президента відбудеться 11 березня.