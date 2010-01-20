Медведєв ввів посаду відповідального за ситуацію на Кавказі

У Росії вводиться посада віце-прем`єр-міністра, відповідального за ситуацію на Північному Кавказі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ прийняв рішення про створення Північно-Кавказького федерального округу (ПКФО). На посаду повноважного представника Президента РФ в окрузі і водночас заступника голови уряду Росії призначено Олександра ХЛОПОНІНА.

Під час зустрічі з А.ХЛОПОНІНИМ Президент Росії наголосив, що проблеми Кавказу - безробіття, злочинність на економічному грунті, клановість, хабарництво – неможливо вирішити лише правоохоронними методами, необхідна перш за все економічна модернізація.

До Північно-Кавказького федерального округу РФ ввійшли Республіка Дагестан, Республіка Інгушетія, Кабардино-Балкарська Республіка, Карачаєво-Черкеська Республіка, Республіка Північна Осетія–Аланія, Чеченська Республіка і Ставропольський край з центром федерального округу в П‘ятигорську.