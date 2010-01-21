Росія береться реформувати СНД

Росія має намір у березні скликати конференцію з реформування Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ на міжнародній конференції «Росія і світ: виклики нового десятиліття».

«Я зі своїми колегами вже почав об`їжджати держави СНД. Ми одержуємо інформацію від лідерів і держав СНД, як би вони бачили модернізацію цього формату. Я думаю, що трохи пізніше буде скликана спеціальна конференція. Це буде на початку березня. І ми тоді будемо про це детальніше говорити», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Він вважає, що модернізація СНД - це важливе питання, що стоїть на порядку денному.

«Якщо раніше заявлялося про те, що на початку 90-х років СНД було форматом, який не мав допустити повторення югославського сценарію, то зараз СНД - це формат, який затребуваний самим життям для забезпечення реальних інтеграційних процесів», - вважає він.

І.ШУВАЛОВ нагадав, що в 2010 році Росія є головою Співдружності.

«Ми почали роботу з тим, щоб активізувати економічне співробітництво держав, які входять у неї. Вже готовий проект договору СНД про зону вільної торгівлі, що відповідає найвищим міжнародним стандартам», - повідомив він.

На його думку, базові принципи на просторі СНД можуть бути приблизно такими ж, які планується закласти у відносини з Євросоюзом.

«Таким чином, ми прокладаємо міст через ЄЕП до інших держав СНД для формування спільного економічного законодавства з тим, щоб база розвитку бізнесу на всьому цьому просторі була єдиною», - сказав перший віце-прем`єр.

«Через паралельний рух цими двома напрямками ми в перспективі зможемо підійти до широкого економічного простору, що охоплює країни, які входять і в ЄС, і в СНД», - упевнений він.