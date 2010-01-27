На Гаїті врятували чоловіка, який провів 14 днів під завалами

Американські військовослужбовці врятували з-під завалів будинку в центрі Порт-о-Пренса чоловіка, який провів 14 днів у вимушеному ув`язненні після руйнівного землетрусу на Гаїті.

35-річного гаїтянина, покритого брудом і пилом й фактично голого, проте без видимих поранень, було негайно відправлено до столичної лікарні. Рятувальники назвали справжнім дивом те, що йому вдалося вижити, повідомляє NEWSru.

Щасливий порятунок настав рівно через два тижні після землетрусу, який забрав життя понад 150 тисяч осіб і залишив без даху над головою, голодними і пораненими ще сотні тисяч жителів Гаїті.