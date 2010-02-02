США: намір Польщі розмістити ракети не повинен хвилювати Росію
"Це інше питання, ніж система ПРО"
Намір Польщі розмістити на своїй території американські ракети Patriot не повинен хвилювати Росію, вважає держдепартамент США, закликаючи чітко розділяти два питання - плановане розміщення в Польщі американських ракет Patriot і плани США у сфері протиракетної оборони.
"З часом ракети Patriot могли б зробити внесок до системи протиповітряної оборони Польщі. Це те, що планувалося вже тривалий час. Якщо вони хочуть, вони можуть ввести Patriot в свою систему ППО. Але це інше питання, ніж система ПРО", - сказав заступник держсекретаря США з євроазіатського регіону Філіп Гордон у понеділок на брифінгу в центрі іноземної преси у Вашингтоні.
На його думку, у Росії немає ніяких підстав перейматися планами Польщі.
"Не думаю, що для створення напруженості є якісь підстави. Усі країни в Європі мають різні форми протиповітряної оборони, і це розумно. Подібні системи спроектовані тільки для захисту конкретної країни. Я не думаю, що це привід для занепокоєння для Росії", - цитує РІА "Новости". Що стосується ПРО, то, за словами заступника держсекретаря, США ведуть переговори на цю тему з кількома європейськими країнами.