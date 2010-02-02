США: намір Польщі розмістити ракети не повинен хвилювати Росію

Намір Польщі розмістити на своїй території американські ракети Patriot не повинен хвилювати Росію, вважає держдепартамент США, закликаючи чітко розділяти два питання - плановане розміщення в Польщі американських ракет Patriot і плани США у сфері протиракетної оборони.

"З часом ракети Patriot могли б зробити внесок до системи протиповітряної оборони Польщі. Це те, що планувалося вже тривалий час. Якщо вони хочуть, вони можуть ввести Patriot в свою систему ППО. Але це інше питання, ніж система ПРО", - сказав заступник держсекретаря США з євроазіатського регіону Філіп Гордон у понеділок на брифінгу в центрі іноземної преси у Вашингтоні.

На його думку, у Росії немає ніяких підстав перейматися планами Польщі.

"Не думаю, що для створення напруженості є якісь підстави. Усі країни в Європі мають різні форми протиповітряної оборони, і це розумно. Подібні системи спроектовані тільки для захисту конкретної країни. Я не думаю, що це привід для занепокоєння для Росії", - цитує РІА "Новости". Що стосується ПРО, то, за словами заступника держсекретаря, США ведуть переговори на цю тему з кількома європейськими країнами.