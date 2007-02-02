Журналісти розшифрували шпаргалку Путіна (фото)
11:45, 02 лютого 2007Світ
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У блокноті був вірш
Під час вчорашньої прес-конференції Президента РФ в Кремлі журналістам вдалося сфотографувати записи в блокноті Володимира Путіна, яким він активно користувався під час спілкування з пресою. Записи президента розшифрувала газета "Твій день".
"Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей - будь счастлив теперь", - ось такий текст вдалося прочитати в блокноті президента.
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