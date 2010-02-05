Росія зберігає за собою право на застосування ядерної зброї

РФ зберігає за собою право застосування ядерної зброї.

Про це йдеться у Воєнній доктрині РФ, яку сьогодні затвердив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«У рамках виконання заходів стратегічної заборони силового характеру Російською Федерацією передбачається застосування високоточної зброї.

Російська Федерація залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї і (або) її союзників ядерної й інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено само існування держави», - сказано в документі.

Рішення про застосування ядерної зброї приймає Президент РФ.

У документі зазначено, що ядерна зброя залишатиметься важливим чинником запобігання виникненню ядерних військових конфліктів і військових конфліктів із застосуванням звичайних засобів ураження (великомасштабної війни, регіональної війни).

«У разі виникнення військового конфлікту із застосуванням звичайних засобів ураження (великомасштабної війни, регіональної війни), що ставить під загрозу само існування держави, володіння ядерною зброєю може призвести до переростання такого військового конфлікту в ядерний військовий конфлікт», йдеться в документі.

Також у доктрині наголошується, що недопущення ядерного військового конфлікту, як і будь-якого іншого військового конфлікту, – найважливіше завдання Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що у Воєнній доктрині може з`явитися положення про превентивний ядерний удар. В остаточній версії з-під визначення "у відповідь на застосування" виведено високоточну зброю і не використовується вираз "превентивний удар".