У військовій доктрині РФ зміняться підстави застосування ядерної зброї

Нова військова доктрина Росії передбачає деякі зміни щодо підстав застосування ядерної та іншої зброї, повідомив журналістам у четвер секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

"З точки зору, припустімо, можливості завдання ударів превентивних або ядерних, ми теж сформулюємо положення. Вони будуть дещо відрізнятися від тих, що були раніше", - сказав Патрушев, кажучи про нововведення в проекті військової доктрини, який нині готується.

Водночас, він повідомив, що доктрина по суті не є новою розробкою, а базується і використовує положення, які були в попередній.

"Ми хочемо її, цю військову доктрину, зробити відкритою, щоб у нас і за кордоном знали про те, що ми розробили і як хочемо працювати. Ми поставимо цілі і поставимо цілі, як ці цілі реалізувати", - наводить слова Патрушева РІА "Новости".

Він не став казати детальніше про деталі нововведень.

"Сьогодні це проект, а ми повинні говорити, коли це вже буде затверджена військова доктрина. Але відмінності будуть", - сказав секретар Ради безпеки.

Напередодні Патрушев повідомляв, що проект військової доктрини Росії буде переданий на затвердження президента до кінця року.