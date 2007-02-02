Єврокомісія спробує вламати Москву

Європейська комісія спробує умовити Росію погодитися з принципами Європейської енергетичної хартії, і закласти ці принципи в нову рамкову угоду про співробітництво.

Про це УНІАН повідомило джерело в Єврокомісії.

“Ми б дуже хотіли бачити принципи Європейської енергетичної хартії складовою частиною нової угоди”, - сказав співрозмовник агентства.

Він не став деталізувати, що саме може запропонувати ЄС Росії для отримання її згоди на співпрацю за принципами енергетичної хартії, зазначивши лише, що ЄС вважає перехід у відносинах з Росією на ці принципи одним із головних завдань.

“Ми знаємо, що Росія відмовляється від ратифікації хартії, і нам дуже жаль, що це так відбувається. Однак остання ситуація з Білоруссю, минулорічний конфлікт з Україною показав, що нам потрібні стабільні відносини. І не лише ЄС, але й Росії”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що, хоча, з одного боку, ЄС залежить від Росії в питаннях енергетичного забезпечення, але й Росія так само залежить від ЄС, оскільки енергоресурси становлять 60% її експорту до Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Росія відмовляється ратифікувати Європейську енергетичну хартію, яка передбачає рівний доступ для всіх компанії до видобування та транзиту природних ресурсів, оскільки не бачить переваг, які вона може отримати від цього.

У січні 2005 та у січні 2006 років внаслідок не вирішення питань щодо вартості енергетичних ресурсів спочатку з Україною, а потім з Білоруссю, Росія припиняла постачання газу та нафти до Європи трубопроводами, які проходять територіями цих країн.

5 лютого у Москві відбудеться засідання Росія – Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ, на якому, зокрема, планується обговорити питання підготовки до укладення нової рамкової угоди між двома сторонами. Єврокомісія поки що не має мандату на початок переговорів щодо змісту угоди, оскільки початок переговорів заблокований Польщею через відмову Росії скасувати ембарго на імпорт польської сільськогосподарської продукції.