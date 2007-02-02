Європейцям загрожує в`язниця за заперечення геноциду в Африці і на Балканах

Громадяни Євросоюзу можуть бути засуджені на три роки в`язниці за заперечення Голокосту, а також геноциду і військових злочинів в конфліктах в Африці і на Балканах останні два десятиліття. З такою законодавчою ініціативою, як пише газета The Daily Telegraph, виступила Німеччина, яка головує цього року в ЄС.

Законопроект у разі його схвалення парламентом об`єднаної Європи набуде чинності навесні 2007 року. У тексті документа зазначено, що кожна держава-член ЄС "вживе всіх заходів для покарання за фактами публічного виправдання, заперечення або грубого спрощення злочинів проти людяності, геноциду або військових злочинів".

Закон, зокрема, повинен захистити від нападок Міжнародний кримінальний суд, що розслідує злочини, здійснені під час громадянських воєн і конфліктів на африканському континенті, а також факти геноциду етнічних груп, що жили на території колишньої Югославії на початку 1990-х років.

Правозахисники виступили різко проти такої ініціативи Євросоюзу. За їхніми словами, "незрозуміло, хто "писатиме" історію - фахівці-історики чи судді". Нагадаємо, наприкінці 2006 року парламент Франції схвалив закон, згідно з яким за заперечення геноциду вірмен з боку Туреччини під час Першої світової війни накладатимуть великий штраф або садитимуть до в`язниці на один рік.

Крім того, варто нагадати і історію з британським письменником Девідом Ірвінгом, засудженим в Австрії за заперечення Голокосту. Він був засуджений до трьох років позбавлення волі, проте пізніше суд скоротив термін ув`язнення до одного року і відпустив британця, оскільки він його вже відсидів.

Лента.ру