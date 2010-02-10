У МЗС РФ сподіваються на нового Президента України

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації сподіваються на покращення відносин із Україною за нового Президента.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації та преси МЗС Росії щодо підсумків президентських виборів в Україні, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Повідомляється, що в Росії уважно й зацікавлено спостерігали за виборами Президента України.

«Вибори, й це підтверджують численні міжнародні спостерігачі, пройшли загалом спокійно, відповідно до законодавства країни й загальноприйнятих міжнародних стандартів. Волевиявлення українського народу відбулося, більшість виборців однозначно висловилися за зміни», - йдеться в повідомленні.

«Сподіваємося, що новому керівництву дружньої нам України вдасться втілити в життя справжні надії й сподівання наших народів, сприяти повномасштабному й всебічному розвитку істинно добросусідських російсько-українських відносин», підкреслюють у МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час телефонної розмови привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з успіхом на виборах Президента України.