Голови МЗС країн ЄС обговорять ситуацію в Україні

Питання про політичну ситуацію в Україні включене до порядку денного чергового засідання міністрів закордонних справ 27 країн Євросоюзу, що відкривається у понеділок у Брюсселі.

Зустріч пройде під головуванням Верховного представника ЄС у міжнародних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон.

У її прес-службі РІА “Новости” раніше не змогли підтвердити участь Ештон в майбутній в Києві інавгурації вибраного новим президентом України Віктора Януковича.

"Я поки не можу підтвердити, що пані Ештон (відповідно до Лісабонського договору про реформування інститутів влади ЄС вона є головою дипломатії Євросоюзу) візьме участь в інавгурації. Це буде оголошено пізніше", - сказала співрозмовниця агентства.