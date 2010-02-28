2 мільйони людей постраждали в результаті землетрусу в Чилі

11:50, 28 лютого 2010
Світ
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Повний масштаб лиха встановлюється

Близько двох мільйонів людей загалом постраждали в результаті сильного землетрусу в Чилі. Загинуло більш як 300 людей.

Про це заявила Президент країни Мішель БАЧЕЛЕТ, повідомляє радіо «Свобода».

Зруйновано майже півтора мільйони будинків, мости, автотраси. Найбільше постраждали столиця Сантьяго і велике місто Консепсьон, а також інші центральні райони країни.

Повного масштабу лиха поки що не встановлено.

Пропозиції надати допомогу вже надійшли від США і Євросоюзу, однак чилійський Президент заявила, що поки країна може впоратися з наслідками лиха власними силами.

Землетрус магнітудою 8,8 стався в ніч на суботу, його епіцентр був у Тихому океані, за 100 кілометрів від узбережжя Чилі. Потім сталися численні додаткові поштовхи - магнітудою до 6,5.

 

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