Бузек обіцяв Януковичу, що ЄС допоможе Україні впоратися з кризою

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК називає дуже важливим сигналом той факт, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перший закордонний візит здійснив до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу з В.ЯНУКОВИЧЕМ після зустрічі у Брюсселі.

«Я дуже задоволений тим, що В.ЯНУКОВИЧ обрав Брюссель як перший закордонний візит. І це дуже важливий сигнал для нас», - сказав Президент Європарламенту.

На його переконання, цей візит свідчить про початок довготривалої співпраці між Україною і Європейським Союзом. «Ми потрібні одне одному», - сказав Є.БУЗЕК.

Є.БУЗЕК також зазначив, що зараз Україна і ЄС переживають складні часи економічної кризи. При цьому, за його словами, Євросоюз може надати підтримку Україні у подоланні кризи.