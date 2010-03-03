У Тихому океані біля берегів Чилі стався новий землетрус магнітудою 5,4, повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи були зареєстровані на глибині 35 кілометрів за 105 кілометрів на північний захід від міста Талька, адміністративного центру регіону Мауле, передає РІА «Новости».

За кілька годин до цього за 135 кілометрів на північний захід від міста Талька стався інший землетрус магнітудою 5,2.

Повідомлень про жертви і руйнування немає.

Як повідомлялося, сильний землетрус магнітудою 8,8 стався в Чилі в суботу, 27 лютого 2010 року, в 03.34 за місцевим часом за 115 кілометрів на північ від столиці регіону Біо-Біо міста Консепсьон, на глибині 55 кілометрів.

Жертвами суботнього землетрусу стали, за останніми даними, 795 чоловік. За оцінками чилійської влади, внаслідок землетрусу економіці країни завдано багатомільярдних збитків, без притулку лишилися близько 2-х мільйонів чоловік, пошкоджені 1,5 мільйона будинків, з яких 500 тисяч не підлягають відновленню. У постраждалих районах ведуться роботи з відновлення подачі води та електроенергії.

За землетрусом пройшла серія цунамі. Хвилі обрушилися на 11 чилійських міст.

У неділю і понеділок в Чилі відбувалися повторні підземні поштовхи.