Польщі на виплату пенсій бракує 100 млрд. доларів

Уряд Польщі через дефіцит Пенсійного фонду, що зростає, на дофінансування виплат пенсій в 2011-2015 роках буде вимушений спрямувати від близько 110 до 140 мільярдів доларів, що на 20-40% перевищує плановані доходи країни цього року або становить 26%-33% торішнього ВВП.

Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.

Видання відзначає, що три роки тому польський аналог українського Пенсійного фонду ZUS прогнозував дефіцит на рівні 63,4 млрд. доларів за поточним курсом 2,9 зл./дол.

Загальний дефіцит чотирьох фондів FUS (пенсійного, виплати рент, від нещасних випадків, "лікарняного") оцінювався на 2009-2013 роки від 74,5 млрд. доларів до 115 млрд. доларів (за нинішнім курсом).

Цього року, за даними газети, уряд дофінансує FUS на рекордні 13 млрд. доларів.

Крім того, 2,6 млрд. доларів FUS одержить зі спеціального демографічного резерву і 1,4 млрд. позичить у банків або уряду.

Експерти пояснюють дефіцит соціальних фондів, що зростає, наявністю в країні великої кількості пенсійних привілеїв, що дозволяють полякам виходити раніше на пенсію, і зростанням безробіття.

На думку аналітиків, держава повинна витрачати на соціальні виплати рівно стільки, скільки одержує від оплат, що збирають відповідні фонди.

Видання зазначає, що уряд для фінансування пенсій та інших соціальних виплат буде вимушений збільшувати державний борг, що зріс за минулий кризовий рік на 10% - до 218 млрд. доларів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в найбільшій країні Східної Європи, що входить до ЄС, Польщі вперше за останні 20 років скоротилася кількість пенсіонерів.

Скорочення стало результатом пенсійної реформи, "протиснутої", незважаючи на вуличні протести і вето Президента, урядом наприкінці 2008 року, в результаті якої право достроково виходити на пенсію втратили 750 тис. громадян.

Уряд для подальшого скорочення дефіциту пенсійного фонду також розглядає можливість збільшення віку виходу на пенсію.

Довідка УНІАН. У грудні пенсію в Польщі одержували близько 5 млн. чоловік, що становить майже третину економічно активного населення.

З квітня минулого року ZUS щомісячно витрачав на виплату пенсій близько 2,7 млрд. доларів.