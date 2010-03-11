Росія: Янукович нас влаштовує, але газ піде в обхід

Заступник голови Державної думи РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ переконаний, що незалежно від того, хто перебуває при владі в Україні, Росія має продовжити роботу над диверсифікацією шляхів транзиту газу до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ЯЗЄВ заявив журналістам у Москві.

«Ми вітаємо прихід до влади Віктора ЯНУКОВИЧА, він нас влаштовує. Це вибір українського народу… Але є системні речі, які стосуються транзиту, і вони не вирішені, – будь-то (у влади) ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ чи ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він підкреслив, що Україна зберігає монополію на транзит російського газу.

При цьому В.ЯЗЄВ нагадав, що до 140 млрд. куб. м газу, або близько 80% загального об`єму, з РФ транзитується через територію України.

В.ЯЗЄВ відзначив, що немає реальної альтернативи українській ГТС. Він нагадав, що газопроводом «Ямал - Західна Європа» через Білорусь можна транспортувати до 30 млрд. куб м і газопроводом Blue Stream - 16 млрд. куб. м.

«Системний монополізм залишився, складна соціально економічна ситуація в Україні залишилася, і європейські ціни для неї з її рівнем споживання обтяжливі. Платити їм (Україні) повною мірою дуже складно», - сказав він.

Також на це впливає відсутність міжнародних правових механізмів для регулювання транзиту, додав В.ЯЗЄВ

«Стверджувати, що з приходом ЯНУКОВИЧА проблеми закінчилися, треба з великою натяжкою», - вважає В.ЯЗЄВ.

Він також зазначив, що за російським законодавством, якщо один виробник обіймає понад 35% ринку, він вважається монополістом, тому потрібні альтернативні потоки.

«Це не залежить від складу уряду України… Прийшов ЯНУКОВИЧ – дуже добре, сподіваємося на позитивні зміни відносин, але системно треба прибирати монополізм України і створювати альтернативні транспортні коридори», - заявив В.ЯЗЄВ.