Росія: Янукович нас влаштовує, але газ піде в обхід
Пояснює заступник голови Держдуми
|Валерій ЯЗЄВ
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ЯЗЄВ заявив журналістам у Москві.
«Ми вітаємо прихід до влади Віктора ЯНУКОВИЧА, він нас влаштовує. Це вибір українського народу… Але є системні речі, які стосуються транзиту, і вони не вирішені, – будь-то (у влади) ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ чи ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЯЗЄВ.
Він підкреслив, що Україна зберігає монополію на транзит російського газу.
При цьому В.ЯЗЄВ нагадав, що до 140 млрд. куб. м газу, або близько 80% загального об`єму, з РФ транзитується через територію України.
В.ЯЗЄВ відзначив, що немає реальної альтернативи українській ГТС. Він нагадав, що газопроводом «Ямал - Західна Європа» через Білорусь можна транспортувати до 30 млрд. куб м і газопроводом Blue Stream - 16 млрд. куб. м.
«Системний монополізм залишився, складна соціально економічна ситуація в Україні залишилася, і європейські ціни для неї з її рівнем споживання обтяжливі. Платити їм (Україні) повною мірою дуже складно», - сказав він.
Також на це впливає відсутність міжнародних правових механізмів для регулювання транзиту, додав В.ЯЗЄВ
«Стверджувати, що з приходом ЯНУКОВИЧА проблеми закінчилися, треба з великою натяжкою», - вважає В.ЯЗЄВ.
Він також зазначив, що за російським законодавством, якщо один виробник обіймає понад 35% ринку, він вважається монополістом, тому потрібні альтернативні потоки.
«Це не залежить від складу уряду України… Прийшов ЯНУКОВИЧ – дуже добре, сподіваємося на позитивні зміни відносин, але системно треба прибирати монополізм України і створювати альтернативні транспортні коридори», - заявив В.ЯЗЄВ.