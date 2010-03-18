У Росії пишуть свій підручник української мови

Міждержавний фонд гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД (МФГС) видасть необхідну кількість підручників української мови для української діаспори в Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив виконавчий директор МФГС Армен СМБАТЯН.

«Фонд готує до видання підручник української мови», - сказав А.СМБАТЯН. При цьому він зазначив, що перший тираж планується видати в жовтні-листопаді цього року.

Як сказав А.СМБАТЯН, на замовлення фонду Російський державний гуманітарний університет (РДГУ) працює над підготовкою цього підручника. За його словами, в цьому вузі працюють визнані фахівці з багатьох мов, водночас, вони працюють узгоджено з лінгвістами з України.

«Весь матеріал, який готується, обов`язково узгоджується, щоб це було прийнято Україною. Мова змінюється, і треба обов`язково одержати схвалення вашої країни – Міністерства освіти і науки України чи профільної академії», - сказав він.

А.СМБАТЯН зазначив, що це обов`язкова умова, яку фонд висунув перед РДГУ.

За його словами, перший тираж становитиме кілька тисяч екземплярів. «Тираж для нас не проблема. Головне, щоб підручники були затребувані. Надрукуємо стільки, скільки буде необхідно», - запевнив він і повідомив, що підручник української мови безплатно поширюватимуть серед громад, шкіл, університетів і українських громадських організацій.

А.СМБАТЯН упевнений, що такий крок дуже важливий для підтримки української діаспори в Росії. «Я це добре знаю. Я знаю, що таке діаспора, і що треба зробити, щоб не втратити свою мову, культуру», – сказав він.

Він переконаний, що батьки російськомовних українців, які проживають в РФ, робитимуть все необхідне для того, щоб їхні діти не забували рідну мову і культуру.

Також А.СМБАТЯН повідомив, що якщо будуть заявки, то цей підручник буде передано українським громадам до інших країн СНД – до Таджикистану, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Азербайджан.

Крім того, він повідомив, що фонд готує до видання підручники для вивчення мов інших країн СНД. За його словами, цей напрям дуже затребуваний в країнах Співдружності.

«Підручники мов країн СНД давно не видавалися. Прийшов час, коли треба шанувати один одного і треба зважати на те, що є співвітчизники, громади, діаспора, яка потребує цих підручників і підтримки», - сказав А.СМБАТЯН.