Меркель і Алієв протягнуть нові труби через Україну

10:43, 15 лютого 2007
Світ
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Розмова відбулася в Берліні

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ та Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ обговорили перспективи прокладення нових трубопроводів через Україну.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це А.МЕРКЕЛЬ повідомила вчора в Берліні після зустрічі І.АЛІЄВИМ.

Канцлер Німеччини констатувала, що нині готуються до експлуатації нові трубопроводи через територію України в напрямку Польщі й через Грецію в напрямку Південносхідної Європи. На думку глави німецького уряду, це відкриває можливості для тіснішої співпраці ЄС з Азербайджаном.

 

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