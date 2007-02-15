Меркель і Алієв протягнуть нові труби через Україну

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ та Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ обговорили перспективи прокладення нових трубопроводів через Україну.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це А.МЕРКЕЛЬ повідомила вчора в Берліні після зустрічі І.АЛІЄВИМ.

Канцлер Німеччини констатувала, що нині готуються до експлуатації нові трубопроводи через територію України в напрямку Польщі й через Грецію в напрямку Південносхідної Європи. На думку глави німецького уряду, це відкриває можливості для тіснішої співпраці ЄС з Азербайджаном.