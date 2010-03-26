Новий договір щодо СНО між Росією і США діятиме 10 років

Новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) між Росією і США діятиме 10 років.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«Термін дії договору – 10 років, якщо до закінчення цього терміну його не буде замінено подальшою угодою про скорочення та обмеження СНО», - йдеться у повідомленні.

Договором передбачена заснування виконавського органу – двосторонньої консультативної комісії, яка покликана сприяти досягненню цілей і виконанню положень нового договору.

Як повідомляв УНІАН, термін Договору СНО-1, що діяв з 1994 року, закінчився 5 грудня 2009 року.

Влітку 2009 року президенти США і Росії підписали рамкову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, яка підтвердила наміри двох країн укласти новий договір.

Також вони доручили зафіксувати у новому договорі скорочення боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а граничні рівні для стратегічних носіїв - у межах 500-1100 одиниць.

У зв`язку із завершенням терміну дії договору Росія і США у спільній заяві підтвердили 4 грудня 2009 р. гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерних країн.

Попередній договір зобов`язав Москву і Вашингтон скоротити стратегічні ядерні сили з 10 тисяч боєголовок у кожної зі сторін до 6 тисяч.

Президенти РФ і США планують підписати новий Договір щодо СНО у Празі 8 квітня.