Ізраїль готовий знову окупувати сектор Газа
14:25, 28 березня 2010Світ
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Якщо ХАМАС отримає потужніші ракети
Про те, що вірогідність реокупації сектора Газа ізраїльськими військами існує, заявив міністр фінансів Ізраїлю Юваль Штайніц. За його словами, на цей захід Ізраїль буде вимушений піти, якщо інші методи вирішення питання безпеки в регіоні будуть вичерпані, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Штайніц заявив, що, зокрема, влада країни не дозволить ХАМАС придбати ракети дальнього радіусу дії.
Він також скритикував уряд США, наголосивши, що тиск на Ізраїль з боку Вашингтона тільки погіршує стан речей.
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