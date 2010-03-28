У Москві й Петербурзі пройшли мітинги на захист Байкалу

У Москві пройшов мітинг на захист озера Байкал і за закриття Байкальського целюлозно-паперового комбінату. Як повідомляє кореспондент Газеты.ру, в акції, яку організували Greenpeace і «Світовий фонд захисту природи», взяли участь 300-350 осіб.

Наприкінці мітингу, зазначив кореспондент, учасники акції виступили з антиурядовими гаслами.

Раніше повідомлялося, що в Петербурзі на акцію в захист Байкалу вийшли 500 осіб.