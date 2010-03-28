У Москві й Петербурзі пройшли мітинги на захист Байкалу
17:16, 28 березня 2010Світ
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Були й антиурядові гасла
У Москві пройшов мітинг на захист озера Байкал і за закриття Байкальського целюлозно-паперового комбінату. Як повідомляє кореспондент Газеты.ру, в акції, яку організували Greenpeace і «Світовий фонд захисту природи», взяли участь 300-350 осіб.
Наприкінці мітингу, зазначив кореспондент, учасники акції виступили з антиурядовими гаслами.
Раніше повідомлялося, що в Петербурзі на акцію в захист Байкалу вийшли 500 осіб.
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