НАТО пропонує Росії створити спільну протиракетну оборону

Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен запросив Росію взяти участь у створенні спільної системи протиракетної оборони для Євроатлантичного регіону.

"Я вважаю, що працюючи разом над системою протиракетної оборони, НАТО і Росія можуть забезпечити "дах" безпеки для всього Євроатлантичного регіону", - заявив Расмуссен.

"Нам потрібний підхід до ПРО, який включає не тільки всі країни НАТО, а й Росію. Якщо ми побудуємо "дах" безпеки разом, люди від Ванкувера до Владивостока знатимуть, що вони є частиною одного співтовариства, яке забезпечене справжньою безпекою, стикається з реальними погрозами і використовує реальні технології", - цитує відеозаяву генсека РІА "Новости".

За його словами, Росії, зі свого боку, "слід також розглядати ПРО (для Євроатлантичного регіону) як можливість, ніж як загрозу".

"Я твердо впевнений, що коли ці кроки будуть зроблені, ми зможемо створити ПРО, яка не тільки захищає євроатлантичне співтовариство, але також об`єднує його", - заявив Расмуссен.