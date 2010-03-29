Серед загиблих і поранених у Москві громадян України немає

Станом на 20.00 мск, загиблих і поранених громадян України внаслідок терактів у московському метро немає.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в посольстві України в РФ.

«Внаслідок теракту в московському метро станом на 20.00 мск загиблих і постраждалих громадян України немає», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що посольство продовжує відстежувати ситуації й перебуває в постійному контакті з оперативним штабом із ліквідації наслідків терактів.

Як повідомляв УНІАН, число загиблих внаслідок вибухів у московському метро становить 38 осіб, ще 102 зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Вибухи прогриміли у годину “пік” у понеділок вранці на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії московського метро з інтервалом у 45 хвилин.

За попередніми даними, теракти здійснили смертниці.