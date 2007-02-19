Куба стоятиме і без Кастро

Кубинський лідер Фідель КАСТРО найближчим часом може з`явитися на публіці. Про це заявив в інтерв`ю іспанській пресі голова Національної асамблеї (парламенту) Куби Рікардо АЛАРКОН

Як передає РІА «Новости», він запевнив, “реабілітація Ф.КАСТРО після операції відбувається дуже добре».

За його словами, кубинський лідер постійно відстежує всі найважливіші державні справи. Поряд з його ліжком знаходиться прямий телефон, яким він постійно користується і часто розмовляє з віце-президентом країни Карлосом ЛАХЕ і міністром закордонних справ Феліпе Пересом РОКЕ.

Спікер парламенту Куби зазначив, що, не зважаючи на те, що Ф.КАСТРО у зв`язку з хворобою ось вже 6 місяців не обіймає вищу державну посаду, в країні не відбулося ніяких змін. "Це свідчить про міцність державних і політичних інститутів, а також кубинського суспільства", - підкреслив Р.АЛАРКОН.

Наприкінці липня минулого року 80-річний Ф.КАСТРО переніс термінову хірургічну операцію у зв`язку з кровотечею в кишечнику. Вперше за 47 років беззмінного управління країною до свого повного одужання він передав своєму 75-річному брату Раулю КАСТРО повноваження першого секретаря ЦК Компартії Куби, голови Державної ради і верховного головнокомандуючого.

Офіційна інформація про здоров`я Ф.КАСТРО суворо дозована і рідкісна. Заява Р.АЛАРКОНА - друге повідомлення високо посадовця про стан здоров`я кубинського лідера в цьому році.