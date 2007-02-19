Росія готова націлити свої ракети на об`єкти у Східній Європі

Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) Росії можуть бути націлені на об`єкти протиракетної оборони США в Польщі і Чехії. З такою заявою на сьогоднішній прес-конференції виступив командувач РВСП генерал-полковник Микола Соловцов.

За його словами, ракетні війська Росії будуть здатні тримати об`єкти "в якості цілей", якщо вони дійсно з`являться в країнах Східної Європи.

Також М.Соловцов повідомив, що РВСП будуть готові виконати вирішення завдання щодо виходу з договору зі США про знищення ракет середньої і малої дальності (РСМД) у разі ухвалення відповідного політичного рішення.

Можливість виходу з договору про РСМД озвучив кілька днів тому начальник Генштабу Збройних сил РФ Юрій Балуєвський, за словами якого подальший розвиток ситуації залежатиме від дій США у сфері створення системи ПРО.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров уточнив, що рішення про вихід з договору про РСМД поки не ухвалене. "Ми просто констатували ситуації", - заявив глава російського зовнішньополітичного відомства.

31 січня 2007р. Варшава і Прага отримали офіційні ноти США про можливе розміщення елементів системи протиракетної оборони (ПРО). У Вашингтоні тоді пояснили, що планують розмістити до 2012р. системи протиракетної оборони в Чехії і Польщі для того, щоб збивати іранські ракети, здатні долітати до Східної Європи.

РБК