Нова влада Киргизії вже не гарантує безпеку поваленому президенту?

До 79 людей збільшилася кількість жертв безпорядків у Бішкеку.

За словами міністра охорони здоров`я тимчасового уряду Киргизії, сформованого опозицією, минулої ночі в лікарнях померли три людини, передає радіо «Свобода».

У п`ятницю стало відомо, що нова влада Киргизії готує документ, який замінить Конституцію і дасть змогу позбавити Президента Курманбека БАКІЄВА недоторканності. Раніше члени тимчасового уряду заявляли, що гарантують К.БАКІЄВУ особисту безпеку, якщо він складе повноваження.

В інтерв`ю журналу "Русский Newsweek" К.БАКІЄВ повідомив, що готовий обговорювати питання про свою відставку, проте поки що нова влада не виходила з ним на зв`язок.

Як повідомляв УНІАН, у Киргизії 7 квітня спалахнули масові протести. Під час зіткнень з урядовими військами в Бішкеку й інших містах постраждали 527 людей.

Опозиція повідомила, що уряд пішов у відставку, а Президент К.БАКІЄВ виїхав з Бішкека в невідомому напрямку. Пізніше агентство КАБАР повідомило, що К.БАКІЄВ перебуває у своїй південній резиденції в місті Ош. Опозиція оголосила про відставку Кабміну і створення тимчасового уряду.