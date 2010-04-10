У Росії розбився літак, на якому був Президент Польщі

Літак, на борту якого перебував Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, розбився поблизу військового аеропорту біля російського міста Смоленськ.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, літак розбився під час заходження на посадку.

На борту літака перебували близько 100 людей.

Інформацію про аварію підтвердив прес-секретар МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

За даними телеканалу "Росія 24", в результаті катастрофи загинули 87 осіб. На місці катастрофи працюють рятувальники.

Л.КАЧИНСЬКИЙ планував відвідати Катинський цвинтар під Смоленськом, де розташований перший у Росії міжнародний меморіальний комплекс жертвам тоталітарних репресій. Про це повідомили напередодні в обласній адміністрації. Передбачалося, що в заходах, присвячених 70-річчю трагічних подій у Катині, візьмуть участь близько тисячі представників польської громадської організації "Катинські родини", а також представників російської влади і членів польської діаспори Смоленська. Меморіал розташований в Катинському лісі за 18 кілометрів на захід від обласного центру.