У літаку, що розбився, були 132 людини, зокрема Качинський з дружиною

На борту літака Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО, який розбився в Смоленській області, перебували 132 людини, зокрема Президент Польщі і його дружина.

Про це УНІАН повідомили в слідчому комітеті при прокуратурі РФ.

«10 квітня приблизно о 10 годині 50 хвилин на околиці міста Печорська Смоленської області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували 132 особи, зокрема Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ і його дружина», - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група слідчого управління Слідчого комітету із Смоленської області і міжрегіонального слідчого управління на транспорті. Розпочато первинні слідчі дії. Відомості про загиблих і постраждалих уточнюються.

Водночас, за даними польського телеканалу TVN24, на борту літака, окрім Президента і його дружини, були голова Національного банку Польщі Славомір СКШІПЕК, заступник міністра закордонних справ Анджей КРЕМЕР, керівник Інституту Національної пам`яті Януш КУРТІКА і ряд інших високих посадовців.