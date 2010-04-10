На місці авіакатастрофи знайшли тіло Качинського

На місці падіння літака Ту-154 під Смоленськом виявлено тіло президента Польщі Леха Качинського. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах Смоленської області.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Співрозмовник агентства зазначив, що для пізнавання багатьох жертв авіакатастрофи потрібно буде провести додаткові експертизи, зокрема експертизу ДНК. Раніше прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що пізнавання загиблих пасажирів відбуватиметься в Москві, де буде створено спеціальний штаб.

Глава МНС Росії Сергій ШОЙГУ назвав уточнену кількість жертв авіакатастрофи. За його даними, в результаті падіння літака загинули 97 осіб. Раніше повідомлялося про 96 загиблих, серед яких - 88 учасників офіційної польської делегації, які летіли до Смоленська для участі в жалобних заходах в Катині.

Літак Л.Качинського розбився о 10:50 в суботу, 10 квітня, при заході на посадку на аеродром "Північний" під Смоленськом. Згідно з попередніми даними, катастрофа сталася через погану видимість. Повідомлялося, що літак зачепив крилом верхівки дерев.

За словами С.Шойгу, рятувальники вже виявили обидва "чорні скриньки" літака Ту-154. Глава МНС додав, що розшифровка бортових самописців вже почалася. На місці катастрофи літака президента Польщі перебувають керівник МВС РФ Рашид НУРГАЛІЄВ і міністр транспорту Ігор ЛЕВІТІН. Також повідомлялося, що на місце події вилетіли В.Путін і прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.

Вже відомо, що крім Л.Качинського в авіакатастрофі загинули його дружина Марія Качинська, глава Генштабу Польщі Франтішек Гонгор, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качоровський, єпископ Тадеуш Плоські, глава Національного банку Польщі Славомір Ськшипек і багато інших високопосадових політиків і чиновників. Обов`язки президента Польщі передані спікеру сейму республіки Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ.

За фактом падіння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 статті 263 КК РФ ("порушення правил безпеки руху повітряного транспорту"). Також повідомлялося, що Польща проведе своє власне розслідування причин події.

У зв`язку трагедією в Росії 12 квітня оголошено днем загальноросійської жалоби. У Польщі оголошено загальнонаціональну семиденну жалобу по загиблими в авіакатастрофі.