Польща проведе своє розслідування катастрофи літака

Польща проведе своє розслідування катастрофи урядового літака під Смоленськом, в результаті якої загинули президент Польщі Лех Качинський і вище керівництво країни, повідомив у суботу журналістам міністр юстиції Польщі Кшиштоф Квятковський.

"Буде польське слідство у зв`язку з катастрофою в Смоленську. Таке рішення ухвалив Генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет на моє прохання... Прокурор Серемет погодився з моєю пропозицією почати окреме польське розслідування - незалежно від російського слідства", - наводить його слова РІА "Новости".

За словами прес-секретаря Генерального прокурора Матеуша Мартинюка, вже сформовано групу прокурорів, які найближчим часом виїдуть до Смоленська.