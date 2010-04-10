Польща проведе своє розслідування катастрофи літака
23:33, 10 квітня 2010Світ
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Про це повідомив міністр юстиції
Польща проведе своє розслідування катастрофи урядового літака під Смоленськом, в результаті якої загинули президент Польщі Лех Качинський і вище керівництво країни, повідомив у суботу журналістам міністр юстиції Польщі Кшиштоф Квятковський.
"Буде польське слідство у зв`язку з катастрофою в Смоленську. Таке рішення ухвалив Генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет на моє прохання... Прокурор Серемет погодився з моєю пропозицією почати окреме польське розслідування - незалежно від російського слідства", - наводить його слова РІА "Новости".
За словами прес-секретаря Генерального прокурора Матеуша Мартинюка, вже сформовано групу прокурорів, які найближчим часом виїдуть до Смоленська.
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