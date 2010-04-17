На площі Пілсудського у Варшаві сьогодні очікується мільйон оcіб

Жалобна церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Смоленськом пройде у суботу у Варшаві на площі Юзефа Пілсудського, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

На площі споруджено спеціальний подіум, в центрі якого стоїть хрест. За хрестом розміщено 96 фотографій жертв авіакатастрофи. Скрізь живі квіти.

Головна траурна церемонія розпочнеться у суботу о 12.00. Ухвалено не ставити на площу труни загиблих, бо ще не всі тіла впізнані в Москві - поки що до Польщі доставлені тіла 75 з 96 загиблих в авіакатастрофі.

О 13.00 почнеться богослужіння, в якому, як очікується, візьме участь представник Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Ангело Содано.

За оцінками міської влади, у суботу на площі збереться близько мільйона людей.

До 16.30 буде відкритий доступ до президентського палацу, де в Колонному залі стоять труни з тілами президента Польщі Качинського і його дружини Марії.

О 18.00 труни президентської подружжя будуть доставлені в кафедральний собор Святого Яна у Варшаві, тут також відбудеться траурне богослужіння під керівництвом митрополита Варшавського архієпископа Казимежа Нича.

У крипті кафедрального собору Святого Яна поховані знамениті поляки і національні герої. Тут поховані великий піаніст і композитор, прем`єр-міністр Польщі в 1919 році Ігнацій Падеревський, перший президент Польщі Габріель Нарутович, лауреат Нобелівської премії з літератури Генрік Сенкевич, князі Мазовецькі і останній король Польщі - Станіслав Август Понятовський.

Труни з тілами президента Польщі та його дружини залишаться в кафедральному соборі до ранку неділі.

Похорон Леха і Марії Качинських пройдуть в неділю, 18 квітня, в стародавній столиці Польщі - Кракові - на замку Вавель.

Фото Reuters