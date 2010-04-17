Патріарх Кирил закликав росіян не бути «пітекантропами»

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ, виступаючи в Палаці ігрових видів спорту Катеринбурга (Росія), закликав трудящих не бути пітекантропами: не матюкатися і не пиячити на робочому місці, а владу і багатих - служити народу, жертовно допомагати дітям, людям похилого віку і інвалідам.

Про це повідомляє РІА «Новини».

За словами предстоятеля, ефективність праці залежить від базисних цінностей, внутрішнього настрою людини і атмосфери в колективі. «Давайте навчимося не лихословити на робочому місці, розмовляти не як пітекантропи один з одним - жестами і матом, а нормальною людською російською мовою», - сказав патріарх, звертаючись до шеститисячної аудиторії, що зустріла його аплодисментами і криками: «Аксіос» (гідний).

Пияцтво на робочому місці, додав предстоятель, «це відмова від відповідальності перед Богом».

Патріарх також закликав кожного бачити в своїх колегах «предмет люблячої турботи», оскільки переконаний, що «внутрішній настрій людини найбільшою мірою визначає результати його праці», а «міжособові стосунки в трудовому колективі більшою мірою визначають продуктивність, ніж рівень зарплати».