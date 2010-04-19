Два самописці з літака Качинського вже розшифрували

Два з трьох самописців літака Президента Польщі Леха Качинського розшифровані, мовний - потребує відновлення.

Про це УНІАН повідомили в Міждержавному авіаційному комітеті.

«У лабораторії Міждержавного авіаційного комітету тривають роботи із очищення від шумів звукової інформації. Мовна інформація значно зашумлена і є велика кількість місць, що потребують відновлення. Очікується приїзд до Москви польських фахівців для участі в роботі з ідентифікації голосів членів екіпажу», - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що триває аналіз параметричної інформації. Зокрема, розшифровано виявлений на місці авіаційної пригоди експлуатаційний бортовий самописець російського виробництва. Зчитана з нього інформація використовується додатково разом із інформацією, отриманою з аварійного параметричного реєстратора.

Також у Польщі за участю фахівця Міждержавного авіаційного комітету завершено зчитування параметричної інформації на підприємстві-виробнику з бортового експлуатаційного накопичувача польського виробництва.

«Експлуатаційні бортові самописці як російського, так і польського виробництва фіксують ту ж кількість параметрів і обсяг інформації, що й аварійний параметричний реєстратор», - зазначає МАК.

Повідомляється, що досягнуто домовленість із польською стороною про порядок роботи з аналізу та оцінки якості ПММ (зразки паливно-мастильних матеріалів).

Також триває робота з аналізу матеріалів, отриманих за результатами обльоту радіотехнічних засобів посадки, спостереження та зв`язку аеродрому Смоленська «Північний».

Відповідно до плану робіт, членами Технічної комісії також проводиться аналіз дій керівника польотів, а також керівника зони посадки аеродрому. Проведено розшифровку записів наземних засобів об`єктивного контролю.

Всі роботи Технічної комісії проводяться в тісній взаємодії з великою групою польських фахівців, підкреслюють у МАК.

Як повідомлялося, польський літак розбився 10 квітня під Смоленськом. Загинули 96 осіб, включаючи Президента Польщі.