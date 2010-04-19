Росії пропонують участь у системі протиракетної оборони Європи

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН хоче створити систему протиракетної оборони Європи за участю Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“І я вірю, що побудова протиракетної оборони, яка включатиме Росію, допоможе створити безпекову архітектуру, яку ми всі хочемо побачити”, - сказав він.

Генсек НАТО висловив переконання у тому, що рішення про створення системи протиракетної оборони має бути схвалено на саміті НАТО у Ліссабоні у листопаді цього року.

За словами А.РАСМУССЕНА, необхідність створення системи протиракетної оборони пояснюється, передусім, зростаючими загрозами ракетних ударів, у тому числі з боку Ірану.

Він також зазначив, що хоча остаточної відповіді щодо Росії поки немає, тим не менше, є певні позитивні сигнали, які надходять з Москви щодо такої ідеї.

Генсек НАТО додав, що питання протиракетної оборони та питання відносин з Росією мають обговорюватися на засіданні Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ цього тижня у Таллінні.