Лукашенко попередив Бакієва, що російські спецслужби їх прослуховують

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що російські спецслужби прослуховували всі його телефонні розмови з Президентом Киргизстану Курманбеком БАКІЄВИМ і використовували цю інформацію для ведення інформаційної війни в російських ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні у білоруському парламенті, відповідаючи на запитання депутатів після оголошення послання до білоруського народу.

"Ми говорили по відкритому зв`язку, там немає закритого зв`язку. Я точно знаю, що, мабуть, прослуховували і пройшов викид через російські ЗМІ, що БАКІЄВ вилетів з Казахстану у суботу або у неділю до нас. Я вже не говорю, що деякі вже дзвонили і говорили: "Коли ви заберете БАКІЄВА?". Я зрозумів цю закулісну метушню", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Водночас Президент Білорусі підкреслив, що не може повідомити всі подробиці того, що сталося. За його словами, під час наступної телефонної розмови з К.БАКІЄВИМ він повідомив про прослуховування розмов. "Я його попередив, що всі розмови наші прослуховуються, оскільки російські ЗМІ починають заявляти, що він (К.БАКІЄВ) у Білорусі тощо. Ми переговорили, він не просив за себе. Він сказав: забери родину, дітей шкода, вони ні в чому не винні", - додав глава Білоруської держави.

О.ЛУКАШЕНКО також вважає, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) негайно після початку подій в Бішкеку мала зібратися на екстрене засідання, оскільки Киргизстан є учасником цієї організації. "Ну що ж це за ОДКБ – всі мовчать… Давайте зберемося, обговоримо, запросимо його (К.БАКІЄВА) туди і скажемо тим, хто там владу захопив: почекайте, давайте поговоримо. Може, Курманбек не правий – ми йому про це скажемо. І тоді не потрібно тимчасовому уряду шукати десь підтримку. Цього не зробили. А я чекав, що головуючий подзвонить і скаже: давайте зберемося. У нас у червні – планове засідання ОДКБ. Вони запропонували зібратися 8 травня у рамках самміту СНД. Кому ж потрібна тоді ця організація?", - відзначив О.ЛУКАШЕНКО.

"Ми не дамо скривдити його (К.БАКІЄВА) сім`ю. Підтримуватимемо його дітей. А якщо потрібна допомога, то надамо її. Я не думаю, що там ситуація повністю розрядилася. Той, хто аплодує і розраховує на те, що в Киргизстані немає БАКІЄВА… БАКІЄВ нікуди не піде, це не та людина. Він себе вважає на сьогодні Президентом, і народ сьогодні протверезів: навіть ті, хто штурмував, вимагають повернення БАКІЄВА", - підкреслив Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО також висловив переконання у безперспективності проведення "кольорових революцій" на пострадянському просторі. "Цим революціям має бути покладено кінець. За кожною такою революцією стоять гроші. Комусь це треба було. Напевно, не білорусам, не австрійцям, і навіть не українцям. Я думаю, що у кожної з країн своїх проблем багато. Не треба БАКІЄВА звинувачувати в корупції і в іншому. У себе стільки проблем – далі нікуди, розв’язуйте їх, і це буде гідне. Я думаю, що наш народ мене не засудить", - переконаний глава Білоруської держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО сьогодні повідомив, що К.БАКІЄВ разом зі своєю родиною вчора, у понеділок, 19 квітня, прилетів до Білорусі.

"У понеділок я доручив відповідним службам, щоб організували переправлення БАКІЄВА до Мінська на його прохання, він про це просив не один раз. Вночі у понеділок він був у Мінську", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.