Росія не хотіла міняти газ на флот

На початку переговорів ні Росія, ні Україна не підтримували ідею продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Криму в обмін на зниження ціни на газ, і підписання відповідних документів не можна назвати перемогою ні Росії, ні України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ефірі телеканалу "Інтер".

"Питання витало в повітрі ... Воно виникало кілька разів, але на початку не викликало інтересу ні у однієї, ні у іншої сторони. Ми шукали інші компенсатори, перш за все компенсатори в економічній області. Росія теж прохолодно до цієї ідеї віднеслася. Одним з аргументів (росіян) було те, що за 40 млрд. ми побудуємо 5 таких баз", - заявив М.АЗАРОВ. При цьому він так і не уточнив, чому був обраний саме цей варіант компенсації в питанні ціни газу.

Між тим М.АЗАРОВ заявив, що не пов`язував би питання ціноутворення на газ і продовження термінів перебування флоту.

"Я б взагалі не пов`язував питання ціноутворення на газ і питання продовження терміну оренди (території - УНІАН) Чорноморським флотом. Чому? Тому що головний підсумок підписання цієї угоди (про ЧФ - УНІАН) зовсім не в цьому полягає. А полягає в тому, що ми одержали передих на 10 років з точки зору постачання порівняно дешевого газу, а найголовніше - почали відновлювати в повному об`ємі відносини з найбільшим торговим партнером, з яким нас пов`язує багаторічне минуле, сьогодення і ще більшою мірою зв`язуватиме майбутнє", - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що в процесі переговорів були розблоковані заморожені колишньою владою спільні проекти в різних сферах - авіабудування, будівництво блоків АЕС, будівництво заводу зі збагачення урану тощо.

"Це багатомільярдні, розраховані на багато років проекти, які дозволять залучити в розвиток нашої економіки багатомільярдні інвестиції", - відзначив М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що реакція західних країн на підписання угоди про продовження перебування ЧФ Росії в Україні позитивна і цілком природна. "Тому що вони розуміють, що від цих горе правителів, які правили 5 років (у Україні - УНІАН), окрім нестабільності, окрім розрухи чекати нічого. Прийшла серйозна, стабільна влада, яка взялася за наведення порядку, розвиток економіки - це на користь західних країн і Росії. Ось головний підсумок. Хоча цей підсумок дався нам дуже не просто, і представляти його як перемогу Росії або України я б не став, тому що в процесі сторони пішли на поступки один одному", - відзначив прем`єр-міністр України.