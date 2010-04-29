Прем'єр Польщі: Літак з Качинським розбився на 15 хвилин раніше

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск представив громадськості інформацію про перший етап розслідування обставин авіакатастрофи урядового літака під Смоленськом.

Як пише "Дело", прем`єр Польщі повідомив, що вислав до Росії спеціального акредитованого – Едмунда Кліха, який повинен розібратися в причинах трагедії під Смоленськом. Ця людина має право доступу до всіх слідчих матеріалів.

"З великою часткою ймовірності можемо стверджувати, що причиною падіння літака не була аварія літака або вибух на борту", - каже Туск. Також він повідомив, що деякі пристрої перестали працювати о 8.41 (раніше повідомлялося, що о 8.56 за польським часом), що є часом падіння літака.

"Росія виконала обов`язки згідно з конвенцією (Чиказька конвенція, що входить у міжнародне право. – Ред.), і навіть за оцінкою Кліха в багатьох ситуаціях готові вийти поза рамкою конвенції, коли є таке прохання з боку Польщі", - заявив Туск.

За його словами, слідство викликає багато емоцій. "Всі з нетерпінням чекаємо результату. Ключовим для держави в процесі з`ясування причин трагедії є правдивість, відповідність процедурам і не піддаватися пресингу, щоб задовольнити потребу в швидкій інформації. Швидка, але неправдива інформація може наробити багато біди", - так пояснив прем`єр Польщі відсутність конкретної інформації.

Туск також повідомив, що на чолі польської слідчої комісії, що розслідує причини катастрофи, став міністр внутрішніх справ і адміністрації Єжи Міллер.

За словами прем`єра Туска, ноутбуки і телефони жертв авіакатастрофи вже в Польщі. Зараз із ними працюють спецслужби і прокуратура.

Також Туск повідомив, що можливі політичні рішення щодо відповідальності у зв`язку з авіакатастрофою розглядатимуться після президентських виборів і прем`єр консультуватиметься щодо них уже з новим президентом.