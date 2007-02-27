Віце-президент США пережив теракт на військовій базі

На авіабазу США в афганському місті Баграм скоїв напад терорист-смертник, повідомляє AFP. У момент нападу, за даними агентства, на базі перебував віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні. В результаті теракту, за даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, було вбито 18 чоловік, зокрема троє військовослужбовців. Сам Чейні не постраждав.

За даними Reuters, жертвами теракту в основному стали робочі, які зібралися біля воріт бази. Підполковник Девід Асетта (David Accetta), якого цитує AFP, підтвердив, що напад на базу відбувся біля її головного входу.

Віце-президент США прибув до Афганістану 26 лютого і планував сьогодні зустрітися з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм, проте затримався на базі, оскільки переговори з Карзаєм були відкладені через погодні умови, повідомляє Reuters.

Лента.ру