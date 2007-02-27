Віце-президент США пережив теракт на військовій базі
09:53, 27 лютого 2007Світ
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Напад скоїв терорист-смертник
|Дік Чейні
За даними Reuters, жертвами теракту в основному стали робочі, які зібралися біля воріт бази. Підполковник Девід Асетта (David Accetta), якого цитує AFP, підтвердив, що напад на базу відбувся біля її головного входу.
Віце-президент США прибув до Афганістану 26 лютого і планував сьогодні зустрітися з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм, проте затримався на базі, оскільки переговори з Карзаєм були відкладені через погодні умови, повідомляє Reuters.
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