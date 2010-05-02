Сочинські ініціативи означають відмову України від європейського вибору

Пропозиції про об’єднання ЗАО «Газпром» з НАК «Нафтогаз України» суперечить українському законодавству та усім договорам і домовленостям щодо інтегреції України в європейський енергетичний простір, укладеним Україною за роки Незалежності, та можуть призвести до суттевої напруги в країні.

Про це у коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Зокрема, зазначив експерт, ця ініціатива суперечить Закону України про трубопровідний транспорт від 15 травня 1996 року з подальшими змінами. Суперечить Брюссельській спільній заяві від 23 березня 2009 року щодо модетрнізації української ГТС, рішенню Ради міністрів ЄС про членство України в європейській Енергетичній спільноті від 18 грудня 2009 року та Договору до Енергетичної Хартії, ратифікованого Верховною Радою України 6 лютого 1998 року та ін.

«Ініціатива передбачає остаточну відмову від запровадження притаманних Європі сучасних високих і прозорих стандартів в енергетичному секторі України і повернення до стандартів та принципів СРСР», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що фактичний контроль з боку Росії над газовим сектором України встановили котракти від 19 січня 2009 року, а нова ініціатива прем`єр-міністра Росії покликана закріпити і юридичний контроль.

«Російська сторона отримує беззаперечне право встановлювати свої правила, норми і тарифи, в тому числі й цінові, для усіх категорій споживачів природного газу в Україні, включаючи промислові та комунальні підприємства, бюджетні організації та населення», - зауважив експерт.

«Українці не зможуть навіть розпоряджатися газом власного видобутку, а про диверсифікацію та енергоефективність треба забути назавжди. Українці позбудуться своєї стратегічної власності, зокрема ГТС на користь російської сторони в обмін на міфічні обіцянки щодо доступу до родовищ енергоресурсів та, хіба що - прав на місця в новому ГУЛАГ. Схоже на те, що російська влада, озвучуючи подібні ініціативи, намагається довести всьому світу, що українці неспроможні мати ні власної енергетики, ні економіки, ані власної держави», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Подібні «ініціативи», на думку експерта, суттєво ускладнять ситуацію в Україні.

«Такі «ініціативи» не тільки руйнують українську державність, вони провокують не тільки розкол держави на українську і совєтську, але й терор і громадську війну на українській землі, від якої постраждають і українці, і росіяни, і сусідні держави. Зустрічі з представниками швейцарських і німецьких політичних та ділових кіл, проведені мною 30 квітня і 1 травня 2010 року, свідчать, що європейці усвідомлюють перспективу такого розвитку подій у центрі Європи і робитимуть все для того, аби убезпечити себе насамперед», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.