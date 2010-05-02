Авіація Пакистану завдала ракетно-бомбових ударів по позиціях талібів

Авіація Пакистану завдала в неділю серію ракетно-бомбових ударів по позиціях бойовиків радикального руху "Талібан" на північному заході країни, знищено 19 екстремістів.

Як передає агентство Рейтер з посиланням на армійські джерела, урядова армія веде наразі наступ в регіонах Оракзай і Хайбер, бажаючи покінчити з бойовиками та їхніми базами. Військові повідомляють про знищення сотень талібів, проте незалежні джерела не підтверджують ці цифри, зазначає агентство.

Оракзай входить в так звану зону племен (офіційно - Територія племен федерального управління), де не діють пакистанські закони, куди не розповсюджуються повноваження поліції.

Система широкої автономії гірських пуштунів була закладена ще британцями на початку XX століття. Незалежний Пакистан, що з`явився на карті світу в 1947 році, не став міняти цю систему, зберігши привілеї горян. Сьогодні в зоні племен існують 7 так званих політичних агентств - своєрідні племінні міні-держави, що визнають, проте, пакистанське підданство: Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Північний і Південний Вазиристани.

Всі дії влади в цьому регіоні, зокрема пов`язані з боротьбою проти бойовиків проталібських угрупувань, які знайшли тут притулок, пов`язані з труднощами, обумовленими відносинами центральної влади з місцевими вождями і старійшинами.